盤中速報 - 強茂(2481)大跌7.3%，報146元

〈美股盤後〉油價飆升 標普那指收跌 投資人靜待科技巨頭財報

〈財報〉Alphabet Q2優於預期 但AI資本支出衝2050億美元嚇壞市場 盤後跌近4%

美光中國最強對手要上市！98億美元IPO恐抽乾晶片股

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