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盤中速報 - 強茂(2481)大跌7.3%，報146元

鉅亨網新聞中心

強茂(2481-TW)23日09:40股價下跌11.5元，報146.0元，跌幅7.3%，成交13,462張。

強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。

近5日股價下跌9.74%，集中市場加權指數下跌1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3,964 張
  • 外資買賣超：-3,487 張
  • 投信買賣超：+903 張
  • 自營商買賣超：-1,380 張
  • 融資增減：-1,845 張
  • 融券增減：-16 張

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