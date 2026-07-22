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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估下修至-1.22元，預估目標價為39.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2027年EPS預估：中位數由-1.2元下修至-1.22元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.96元，預估目標價為39.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值-0.52(-0.52)0.061.612.89
最低值-1.96(-1.96)-1.91-0.690.56
平均值-1.24(-1.2)-0.980.281.56
中位數-1.22(-1.2)-1.310.121.33

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.87億14.97億36.50億52.49億
最低值1,246萬1.19億12.86億23.54億
平均值6,160萬6.09億18.86億32.90億
中位數3,986萬4.13億15.09億28.73億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-1.26-1.425.23-0.24-0.54
營業收入5,529萬6,128萬1.25億2,905萬826萬

詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSROIV

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