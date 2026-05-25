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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2027年EPS預估：中位數由-1.35元上修至-1.29元，其中最高估值-0.52元，最低估值-1.96元，預估目標價為39.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|-0.52(-0.52)
|0.06
|1.61
|2.89
|最低值
|-1.96(-1.96)
|-1.91
|-1.28
|-0.47
|平均值
|-1.26(-1.28)
|-1.01
|0.17
|1.22
|中位數
|-1.29(-1.35)
|-1.31
|0.12
|1.3
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|3.11億
|14.97億
|36.50億
|52.49億
|最低值
|1,246萬
|6,300萬
|12.41億
|23.54億
|平均值
|7,652萬
|5.78億
|18.25億
|31.67億
|中位數
|3,243萬
|4.13億
|15.09億
|27.58億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-1.26
|-1.42
|5.23
|-0.24
|-0.54
|營業收入
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
|2,905萬
|826萬
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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