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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至12.14元，預估目標價為130元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.33元下修至12.14元，其中最高估值12.73元，最低估值11.2元，預估目標價為130元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值12.73(12.73)14.2414.03
最低值11.2(11.2)11.713.69
平均值12.06(12.14)13.1313.86
中位數12.14(12.33)13.1613.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值102,273,000107,686,00088,963,050
最低值97,098,000100,041,00072,188,840
平均值99,996,710104,233,20080,575,950
中位數100,492,000105,016,00080,575,950

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS19,809,84022,585,78225,033,63627,221,727
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,567,377102,291,65797,525,51086,608,165

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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