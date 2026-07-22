鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至12.14元，預估目標價為130元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.33元下修至12.14元，其中最高估值12.73元，最低估值11.2元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.73(12.73)
|14.24
|14.03
|最低值
|11.2(11.2)
|11.7
|13.69
|平均值
|12.06(12.14)
|13.13
|13.86
|中位數
|12.14(12.33)
|13.16
|13.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102,273,000
|107,686,000
|88,963,050
|最低值
|97,098,000
|100,041,000
|72,188,840
|平均值
|99,996,710
|104,233,200
|80,575,950
|中位數
|100,492,000
|105,016,000
|80,575,950
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|19,809,840
|22,585,782
|25,033,636
|27,221,727
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,567,377
|102,291,657
|97,525,510
|86,608,165
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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