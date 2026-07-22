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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2026年EPS預估：中位數由64.8元上修至65.19元，其中最高估值70.87元，最低估值59.15元，預估目標價為3265元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|70.87(70.87)
|127.09
|155.7
|最低值
|59.15(59.15)
|84.85
|136.85
|平均值
|65.23(65.19)
|112.55
|145.92
|中位數
|65.19(64.8)
|112.62
|146.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|103,624,000
|155,065,000
|184,255,000
|最低值
|89,370,000
|120,095,000
|141,255,410
|平均值
|95,920,510
|135,794,540
|167,608,630
|中位數
|96,503,000
|131,217,000
|171,907,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,005,366
|4,396,138
|2,317,355
|3,838,380
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,247,272
|54,080,481
|51,051,791
|53,757,171
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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