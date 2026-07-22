鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至20.04元，預估目標價為255.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.61元上修至20.04元，其中最高估值21.28元，最低估值16.3元，預估目標價為255.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.28(22.79)
|25.35
|32.3
|40.41
|最低值
|16.3(16.3)
|21.5
|25.48
|40.41
|平均值
|19.9(19.58)
|23.91
|28.07
|40.41
|中位數
|20.04(19.61)
|24
|27.65
|40.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|646.58億
|702.80億
|754.50億
|784.66億
|最低值
|630.15億
|654.20億
|687.69億
|784.66億
|平均值
|638.68億
|675.83億
|713.30億
|784.66億
|中位數
|639.48億
|677.23億
|713.92億
|784.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|26.94
|17.91
|11.95
|11.59
|4.03
|營業收入
|319.83億
|382.32億
|491.60億
|536.73億
|690.72億
詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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