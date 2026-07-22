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鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一資本金融(COF-US)EPS預估上修至20.04元，預估目標價為255.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對第一資本金融(COF-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.61元上修至20.04元，其中最高估值21.28元，最低估值16.3元，預估目標價為255.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.28(22.79)25.3532.340.41
最低值16.3(16.3)21.525.4840.41
平均值19.9(19.58)23.9128.0740.41
中位數20.04(19.61)2427.6540.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值646.58億702.80億754.50億784.66億
最低值630.15億654.20億687.69億784.66億
平均值638.68億675.83億713.30億784.66億
中位數639.48億677.23億713.92億784.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS26.9417.9111.9511.594.03
營業收入319.83億382.32億491.60億536.73億690.72億

詳細資訊請看美股內頁：
第一資本金融(COF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCOF

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