鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-22 17:55

台鐵於今 (22) 日宣布，台北車站商場為配合經營商家由微風集團轉換至新光三越交接作業，將於本周五 (7 月 24 日) 調整營業時間，當日營業時間至 15 時止，翌日 7 月 25 日 (六) 即全面恢復正常營業時間。

北車商場配合營運交接廠商轉換，7/24營業至下午15時。(鉅亨網資料照)

台鐵公司表示，本次營運交接影響範圍主要為台北車站站內 ROT 商場空間，至於鐵路列車運轉與旅客進出站均完全正常、不受影響。

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台鐵今 (2026) 年 4 月公布由新光三越取得最優申請人資格，新光三越也已證實，已於本 (7) 月 3 日完成台北車站大樓 ROT 案投資契約簽署及公證程序，將於 7 月 25 日接手商場運營。

其中，7 月 24 日商場營業交接範圍為地上 1、2 樓及地下 1 樓之伴手禮、餐飲、零售、主題餐廳、美食街等專櫃店面，7 月 24 日當日於 15 時起暫停營業，並進行交接盤點。

另 1 樓 4 家全家超商 (5903-TW)、台鐵便當本舖、台鐵夢工廠及易遊網、雄獅旅遊 (2731-TW)、按摩小棧等櫃仍正常營運，請旅客妥善利用，7 月 25 日各樓層商櫃、餐廳及伴手禮店恢復原定正常營業時間。