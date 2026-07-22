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盤後速報 - 三能-KY(6671)次交易(23)日除息1.2元，參考價22.8元

鉅亨網新聞中心

三能-KY(6671-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為22.8元，相較今日收盤價24.00元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 24.00 1.2 5.0% 0.0
2025/07/18 42.6 2.6 6.1% 0.0
2024/07/18 48.0 2.5 5.21% 0.0
2023/07/28 42.45 2.0 4.71% 0.0
2022/08/02 44.0 3.0 6.82% 0.0


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