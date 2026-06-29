三能-KY估東南亞市場高成長 在印尼西爪哇購地建新廠2027年投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-29 11:24

烘培器具廠三能 - KY(6671-TW) 在東南亞市場營運可望加速成長的契機之下，確定在西爪哇的工業區取得折合約 7300 坪的建廠土地興建自有廠房生產，取代現有在中爪哇租用的廠，三能 - KY 主管指出，在西爪哇以 400 萬美元自建新廠預計在 2027 年投產。

三能-KY董事長張瑞榮。(鉅亨網記者張欽發攝)

生產烘培器具廠三能 - KY2024 年前進印尼在中爪哇租用既有廠房生產烘培器具，估在 2025 年的營收貢獻約占三能 - KY5% 營收，今年在看好東南亞市場的發展潛力，決定對印尼以增資 400 萬美元進行擴大投資，並在西爪哇以 283 萬美元取得土地並自建新廠預計在 2027 年投產。

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生產烘培器具廠三能 - KY 主管指出，三能 - KY 對東南亞各國如新加坡、泰國及馬來西亞的市場原透過經銷商拓銷，在看好整體發展潛力之下，決定擴大對印尼的投資並購地自設廠房生產。