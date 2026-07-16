盤後速報 - 三能-KY(6671)下週(7月23日)除息1.2元，預估參考價22.75元
鉅亨網新聞中心
三能-KY(6671-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月16日)收盤價23.95元計算，預估參考價為22.75元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
三能-KY(6671-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式烘焙器具之研發、製造與銷售。近5日股價下跌2.44%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|23.95
|1.2
|5.01%
|0.0
|2025/07/18
|42.6
|2.6
|6.1%
|0.0
|2024/07/18
|48.0
|2.5
|5.21%
|0.0
|2023/07/28
|42.45
|2.0
|4.71%
|0.0
|2022/08/02
|44.0
|3.0
|6.82%
|0.0
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