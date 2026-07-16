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盤後速報 - 三能-KY(6671)下週(7月23日)除息1.2元，預估參考價22.75元

鉅亨網新聞中心

三能-KY(6671-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月16日)收盤價23.95元計算，預估參考價為22.75元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

三能-KY(6671-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為各式烘焙器具之研發、製造與銷售。近5日股價下跌2.44%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 23.95 1.2 5.01% 0.0
2025/07/18 42.6 2.6 6.1% 0.0
2024/07/18 48.0 2.5 5.21% 0.0
2023/07/28 42.45 2.0 4.71% 0.0
2022/08/02 44.0 3.0 6.82% 0.0

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