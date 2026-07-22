盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(23)日除息36.77元，參考價961.23元
鉅亨網新聞中心
旭隼(6409-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利36.77元。
首日參考價為961.23元，相較今日收盤價998.00元，息值合計為36.77元，股息殖利率3.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|998.00
|36.77025
|3.68%
|0.0
|2025/07/10
|1290.0
|43.00451
|3.33%
|0.0
|2024/07/22
|1770.0
|37.50359
|2.12%
|0.0
|2023/07/14
|1875.0
|43.50892
|2.32%
|0.0
|2022/08/24
|1800.0
|23.553
|1.31%
|0.0
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