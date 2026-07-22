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盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(23)日除息36.77元，參考價961.23元

鉅亨網新聞中心

旭隼(6409-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利36.77元。

首日參考價為961.23元，相較今日收盤價998.00元，息值合計為36.77元，股息殖利率3.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 998.00 36.77025 3.68% 0.0
2025/07/10 1290.0 43.00451 3.33% 0.0
2024/07/22 1770.0 37.50359 2.12% 0.0
2023/07/14 1875.0 43.50892 2.32% 0.0
2022/08/24 1800.0 23.553 1.31% 0.0


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