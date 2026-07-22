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盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(23)日除息2.5元，參考價231.5元

鉅亨網新聞中心

中美晶(5483-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為231.5元，相較今日收盤價234.00元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 234.00 2.5 1.07% 0.0
2026/01/08 124.0 1.0 0.81% 0.0
2025/07/23 110.5 3.5 3.17% 0.0
2025/01/20 121.0 3.0 2.48% 0.0
2024/07/25 215.5 5.3 2.46% 0.0


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