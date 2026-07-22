盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(23)日除息2.5元，參考價231.5元
鉅亨網新聞中心
中美晶(5483-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為231.5元，相較今日收盤價234.00元，息值合計為2.5元，股息殖利率1.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|234.00
|2.5
|1.07%
|0.0
|2026/01/08
|124.0
|1.0
|0.81%
|0.0
|2025/07/23
|110.5
|3.5
|3.17%
|0.0
|2025/01/20
|121.0
|3.0
|2.48%
|0.0
|2024/07/25
|215.5
|5.3
|2.46%
|0.0
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