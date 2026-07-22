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盤後速報 - 友輝(4933)次交易(23)日除息2.89元，參考價55.41元

鉅亨網新聞中心

友輝(4933-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.89元。

首日參考價為55.41元，相較今日收盤價58.30元，息值合計為2.89元，股息殖利率4.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 58.30 2.8874 4.95% 0.0
2025/07/22 77.6 5.9899 7.72% 0.0
2024/08/01 72.8 2.9771 4.09% 0.0
2023/08/01 38.2 2.9113 7.62% 0.0
2022/08/03 36.8 3.3174 9.01% 0.0


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