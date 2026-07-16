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盤後速報 - 友輝(4933)下週(7月23日)除息2.89元，預估參考價56.81元

鉅亨網新聞中心

友輝(4933-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.89元。

以今日(7月16日)收盤價59.70元計算，預估參考價為56.81元，息值合計為2.89元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

友輝(4933-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD背光模組零組件-聚光片。近5日股價下跌6.6%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 59.70 2.8874 4.84% 0.0
2025/07/22 77.6 5.9899 7.72% 0.0
2024/08/01 72.8 2.9771 4.09% 0.0
2023/08/01 38.2 2.9113 7.62% 0.0
2022/08/03 36.8 3.3174 9.01% 0.0

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