盤後速報 - 友輝(4933)下週(7月23日)除息2.89元，預估參考價56.81元
鉅亨網新聞中心
友輝(4933-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.89元。
以今日(7月16日)收盤價59.70元計算，預估參考價為56.81元，息值合計為2.89元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
友輝(4933-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCD背光模組零組件-聚光片。近5日股價下跌6.6%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|59.70
|2.8874
|4.84%
|0.0
|2025/07/22
|77.6
|5.9899
|7.72%
|0.0
|2024/08/01
|72.8
|2.9771
|4.09%
|0.0
|2023/08/01
|38.2
|2.9113
|7.62%
|0.0
|2022/08/03
|36.8
|3.3174
|9.01%
|0.0
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