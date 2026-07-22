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盤後速報 - 銘鈺(4545)次交易(23)日除息0.13元，參考價34.37元

鉅亨網新聞中心

銘鈺(4545-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。

首日參考價為34.37元，相較今日收盤價34.50元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 34.50 0.13 0.38% 0.0
2025/06/24 32.5 1.65 5.08% 0.0
2024/06/27 57.4 1.0 1.74% 0.0
2023/07/26 31.6 1.5 4.75% 0.0
2022/07/06 27.25 0.7 2.57% 0.0


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