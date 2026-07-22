盤後速報 - 銘鈺(4545)次交易(23)日除息0.13元，參考價34.37元
鉅亨網新聞中心
銘鈺(4545-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.13元。
首日參考價為34.37元，相較今日收盤價34.50元，息值合計為0.13元，股息殖利率0.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|34.50
|0.13
|0.38%
|0.0
|2025/06/24
|32.5
|1.65
|5.08%
|0.0
|2024/06/27
|57.4
|1.0
|1.74%
|0.0
|2023/07/26
|31.6
|1.5
|4.75%
|0.0
|2022/07/06
|27.25
|0.7
|2.57%
|0.0
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