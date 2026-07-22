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盤後速報 - 富華新(3056)次交易(23)日除息0.62元，參考價14.23元

鉅亨網新聞中心

富華新(3056-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.62元。

首日參考價為14.23元，相較今日收盤價14.85元，息值合計為0.62元，股息殖利率4.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 14.85 0.61641 4.15% 0.0
2025/08/07 33.25 2.0 6.02% 3.5
2024/08/15 36.6 0.41 1.12% 0.4
2023/08/18 48.0 4.1 8.54% 4.1
2022/06/23 31.8 1.5 4.72% 0.0


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