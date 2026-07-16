鉅亨速報

盤後速報 - 富華新(3056)下週(7月23日)除息0.62元，預估參考價14.18元

鉅亨網新聞中心

富華新(3056-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.62元。

以今日(7月16日)收盤價14.80元計算，預估參考價為14.18元，息值合計為0.62元，股息殖利率4.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

富華新(3056-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 14.80 0.61641 4.16% 0.0
2025/08/07 33.25 2.0 6.02% 3.5
2024/08/15 36.6 0.41 1.12% 0.4
2023/08/18 48.0 4.1 8.54% 4.1
2022/06/23 31.8 1.5 4.72% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45624.98-0.01%
富華新14.8+0.68%

鉅亨贏指標

了解更多

#低股價淨值比起漲股

中強短弱
富華新

69.7%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty