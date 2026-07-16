盤後速報 - 富華新(3056)下週(7月23日)除息0.62元，預估參考價14.18元
鉅亨網新聞中心
富華新(3056-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.62元。
以今日(7月16日)收盤價14.80元計算，預估參考價為14.18元，息值合計為0.62元，股息殖利率4.16%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
富華新(3056-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|14.80
|0.61641
|4.16%
|0.0
|2025/08/07
|33.25
|2.0
|6.02%
|3.5
|2024/08/15
|36.6
|0.41
|1.12%
|0.4
|2023/08/18
|48.0
|4.1
|8.54%
|4.1
|2022/06/23
|31.8
|1.5
|4.72%
|0.0
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