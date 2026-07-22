盤後速報 - 中釉(1809)次交易(23)日除息0.25元，參考價39.75元
鉅亨網新聞中心
中釉(1809-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為39.75元，相較今日收盤價40.00元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|40.00
|0.25
|0.63%
|0.0
|2025/07/18
|16.0
|0.25
|1.56%
|0.0
|2024/07/31
|24.3
|0.2
|0.82%
|0.0
|2023/08/03
|15.55
|0.25
|1.61%
|0.0
|2022/07/26
|11.95
|0.25
|2.09%
|0.0
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