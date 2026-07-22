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盤後速報 - 中釉(1809)次交易(23)日除息0.25元，參考價39.75元

鉅亨網新聞中心

中釉(1809-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為39.75元，相較今日收盤價40.00元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 40.00 0.25 0.63% 0.0
2025/07/18 16.0 0.25 1.56% 0.0
2024/07/31 24.3 0.2 0.82% 0.0
2023/08/03 15.55 0.25 1.61% 0.0
2022/07/26 11.95 0.25 2.09% 0.0


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