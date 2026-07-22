盤後速報 - 嘉泥(1103)次交易(23)日除息0.52元，參考價13.03元
鉅亨網新聞中心
嘉泥(1103-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
首日參考價為13.03元，相較今日收盤價13.55元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|13.55
|0.5218
|3.85%
|0.0
|2025/07/24
|14.65
|0.5511
|3.76%
|0.0
|2024/07/18
|18.6
|0.5
|2.69%
|0.0
|2023/07/27
|21.35
|0.3
|1.41%
|0.2
|2022/08/04
|17.9
|0.65
|3.63%
|0.0
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