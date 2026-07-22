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盤後速報 - 嘉泥(1103)次交易(23)日除息0.52元，參考價13.03元

鉅亨網新聞中心

嘉泥(1103-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

首日參考價為13.03元，相較今日收盤價13.55元，息值合計為0.52元，股息殖利率3.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 13.55 0.5218 3.85% 0.0
2025/07/24 14.65 0.5511 3.76% 0.0
2024/07/18 18.6 0.5 2.69% 0.0
2023/07/27 21.35 0.3 1.41% 0.2
2022/08/04 17.9 0.65 3.63% 0.0


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