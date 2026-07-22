鉅亨速報

盤後速報 - 晶焱(6411)下週(7月29日)除息2.22元，預估參考價80.28元

鉅亨網新聞中心

晶焱(6411-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。

以今日(7月22日)收盤價82.50元計算，預估參考價為80.28元，息值合計為2.22元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶焱(6411-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。近5日股價下跌9.09%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 82.50 2.2161 2.69% 0.0
2025/07/29 69.6 3.1844 4.58% 0.0
2024/07/23 95.5 2.4576 2.57% 0.0
2023/07/25 114.0 3.2698 2.87% 0.0
2022/08/15 112.0 7.1591 6.39% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44825.78+1.34%
晶焱82.5+1.85%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty