盤後速報 - 晶焱(6411)下週(7月29日)除息2.22元，預估參考價80.28元
鉅亨網新聞中心
晶焱(6411-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.22元。
以今日(7月22日)收盤價82.50元計算，預估參考價為80.28元，息值合計為2.22元，股息殖利率2.69%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶焱(6411-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。近5日股價下跌9.09%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|82.50
|2.2161
|2.69%
|0.0
|2025/07/29
|69.6
|3.1844
|4.58%
|0.0
|2024/07/23
|95.5
|2.4576
|2.57%
|0.0
|2023/07/25
|114.0
|3.2698
|2.87%
|0.0
|2022/08/15
|112.0
|7.1591
|6.39%
|0.0
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