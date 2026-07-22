盤後速報 - 久威(6114)下週(7月29日)除息0.5元，預估參考價27.85元
鉅亨網新聞中心
久威(6114-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月22日)收盤價28.35元計算，預估參考價為27.85元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
久威(6114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦週邊裝置及電子零件製造加工買賣業務。有關前各項進出口貿易業務。近5日股價上漲0.53%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|28.35
|0.5
|1.76%
|0.0
|2025/07/30
|36.25
|0.5
|1.38%
|0.0
|2023/07/28
|28.9
|0.5
|1.73%
|0.0
|2022/07/06
|23.15
|0.5
|2.16%
|0.0
|2021/08/30
|22.5
|0.7
|3.11%
|0.0
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