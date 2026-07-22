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盤後速報 - 久威(6114)下週(7月29日)除息0.5元，預估參考價27.85元

鉅亨網新聞中心

久威(6114-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月22日)收盤價28.35元計算，預估參考價為27.85元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.76%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

久威(6114-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦週邊裝置及電子零件製造加工買賣業務。有關前各項進出口貿易業務。近5日股價上漲0.53%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 28.35 0.5 1.76% 0.0
2025/07/30 36.25 0.5 1.38% 0.0
2023/07/28 28.9 0.5 1.73% 0.0
2022/07/06 23.15 0.5 2.16% 0.0
2021/08/30 22.5 0.7 3.11% 0.0

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久威28.35-0.70%

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