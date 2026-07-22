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堡達(3537-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價57.80元計算，預估參考價為55.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
堡達(3537-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種馬達、電子零件及電機器材之進出口買賣業務。有關前項產品之國內外廠商代理報價、投標及經銷業務。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌10.6%，櫃買市場加權指數下跌6.25%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|57.80
|2.0
|3.46%
|0.0
|2025/07/29
|45.6
|2.3
|5.04%
|0.0
|2024/08/06
|61.5
|2.0
|3.25%
|0.5
|2023/07/27
|39.8
|2.5
|6.28%
|0.0
|2022/07/19
|36.35
|3.5
|9.63%
|0.0
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