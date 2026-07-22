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盤後速報 - 毅嘉(2402)下週(7月29日)除息2元，預估參考價56.6元

鉅亨網新聞中心

毅嘉(2402-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價58.60元計算，預估參考價為56.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。近5日股價下跌8.81%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/29 58.60 2.0 3.41% 0.0
2025/08/01 41.1 1.97422 4.8% 0.0
2024/07/03 38.25 1.18616 3.1% 0.0
2023/08/24 37.5 0.99155 2.64% 0.0
2022/07/29 14.9 0.5 3.36% 0.0

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