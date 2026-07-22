盤後速報 - 毅嘉(2402)下週(7月29日)除息2元，預估參考價56.6元
鉅亨網新聞中心
毅嘉(2402-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價58.60元計算，預估參考價為56.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。近5日股價下跌8.81%，集中市場加權指數下跌1.13%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/29
|58.60
|2.0
|3.41%
|0.0
|2025/08/01
|41.1
|1.97422
|4.8%
|0.0
|2024/07/03
|38.25
|1.18616
|3.1%
|0.0
|2023/08/24
|37.5
|0.99155
|2.64%
|0.0
|2022/07/29
|14.9
|0.5
|3.36%
|0.0
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