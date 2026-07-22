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盤中速報 - 食品工業類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額8.20億

鉅亨網新聞中心

台股今日食品工業類股表現疲軟，22日10:19相關指數下跌2.31%，總成交額8.20億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數4、下跌家數17、平盤家數4。領跌個股大統益(1232-TW)22日10:18股價下跌8元，報155.0元，跌幅4.91%。

食品工業近5日上漲1.59%，集中市場加權指數下跌1.13%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 食品工業 集中市場加權指數
近一週 +1.59% -1.13%
近一月 +4.06% -4.8%
近三月 +3.31% +17.62%
近六月 +1.06% +41.56%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44922.98+1.56%
大統益155.5-4.60%

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