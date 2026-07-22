盤中速報 - 食品工業類股表現疲軟，跌幅2.31%，總成交額8.20億
鉅亨網新聞中心
台股今日食品工業類股表現疲軟，22日10:19相關指數下跌2.31%，總成交額8.20億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數4、下跌家數17、平盤家數4。領跌個股大統益(1232-TW)22日10:18股價下跌8元，報155.0元，跌幅4.91%。
食品工業近5日上漲1.59%，集中市場加權指數下跌1.13%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|食品工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.59%
|-1.13%
|近一月
|+4.06%
|-4.8%
|近三月
|+3.31%
|+17.62%
|近六月
|+1.06%
|+41.56%
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