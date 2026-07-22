鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-22 10:03

加拿大與美國的貿易摩擦持續升級，多個加拿大省份頂住美方新一輪關稅施壓，堅持維持對美酒類銷售禁令，而川普政府新祭出的關稅措施也令外界對加拿大投資環境的改善預期再打折扣。

安大略省省長 Doug Ford 周二（21 日）表示，除非美國撤銷對汽車和鋼鐵的行業關稅，否則他不會解除該省對美國葡萄酒和烈酒的禁令。他直斥川普「不過是個惡霸」，並強調加拿大要以實力談判，而非示弱。

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加拿大總理馬克 · 卡尼（Mark Carney）也表態，稱解除禁令的決定應由各省自行決定，且在他看來，只應作為整體協議的一部分推進。

卡尼同日表示，他已與川普通話，雙方同意在未來數周加快談判。

白宮在 20 日發布公告，宣布將對加拿大部分產品額外加徵 50% 從價關稅。新關稅將於美東時間 8 月 19 日凌晨 00 時 01 分起生效，並在現有關稅、稅費及其他收費基礎上疊加徵收。

這一舉措令市場對加拿大能否實現穩定投資環境復甦產生新的疑慮，這一時機尤其令加拿大央行感到棘手，因為央行剛表示企業資本支出出現復甦跡象。經濟學家指出，核心通膨疲軟與更多關稅疊加，可能為加拿大再度降息打開大門。