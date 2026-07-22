鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至351.52元，預估目標價為6833元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2026年EPS預估：中位數由353.75元下修至351.52元，其中最高估值385.48元，最低估值310.15元，預估目標價為6833元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|385.48(385.48)
|600.08
|763.97
|最低值
|310.15(310.15)
|399.94
|467.55
|平均值
|348.3(348.54)
|476.17
|575.41
|中位數
|351.52(353.75)
|469.23
|560.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,478,159,000
|2,633,097,990
|3,402,845,120
|最低值
|1,181,320,000
|1,777,141,300
|2,150,773,650
|平均值
|1,294,244,530
|2,104,194,600
|2,539,736,750
|中位數
|1,305,949,080
|2,036,091,000
|2,426,841,800
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|51,118,163
|22,776,168
|12,043,655
|14,174,709
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|950,663,310
|360,541,104
|241,900,989
|292,876,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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