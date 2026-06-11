鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為8.67元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.04元下修至1.01元，其中最高估值1.44元，最低估值0.65元，預估目標價為8.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.44(1.44)1.631.811.45
最低值0.65(0.65)0.830.791.03
平均值1.08(1.1)1.051.171.24
中位數1.01(1.04)0.991.091.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值451.39億911.81億1,841.85億123.09億
最低值115.96億118.28億120.67億123.09億
平均值283.67億515.04億981.26億123.09億
中位數283.67億515.04億981.26億123.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.92-1.33-0.130.400.67
營業收入263.32億195.58億247.39億324.70億376.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEG

相關行情

台股首頁我要存股
Aegon Ltd. - New York Shares8.32+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty