鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為8.45元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.98元上修至1.01元，其中最高估值1.43元，最低估值0.66元，預估目標價為8.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.43(1.43)
|1.61
|1.79
|0.95
|最低值
|0.66(0.66)
|0.83
|0.79
|0.95
|平均值
|1.06(1.06)
|1.05
|1.15
|0.95
|中位數
|1.01(0.98)
|1.02
|1.09
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|106.72億
|108.92億
|111.17億
|113.46億
|最低值
|106.72億
|108.92億
|111.17億
|113.46億
|平均值
|106.72億
|108.92億
|111.17億
|113.46億
|中位數
|106.72億
|108.92億
|111.17億
|113.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|0.67
|營業收入
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
|376.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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