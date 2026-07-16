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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為8.45元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.98元上修至1.01元，其中最高估值1.43元，最低估值0.66元，預估目標價為8.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.43(1.43)1.611.790.95
最低值0.66(0.66)0.830.790.95
平均值1.06(1.06)1.051.150.95
中位數1.01(0.98)1.021.090.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值106.72億108.92億111.17億113.46億
最低值106.72億108.92億111.17億113.46億
平均值106.72億108.92億111.17億113.46億
中位數106.72億108.92億111.17億113.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.92-1.33-0.130.400.67
營業收入263.32億195.58億247.39億324.70億376.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEG

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