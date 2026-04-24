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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為8.48元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元上修至0.98元，其中最高估值1.43元，最低估值0.65元，預估目標價為8.48元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.43(1.43)1.41.561.45
最低值0.65(0.65)0.850.91.03
平均值0.97(0.96)1.041.161.24
中位數0.98(0.96)1.021.091.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值451.39億911.81億1,841.85億123.09億
最低值115.96億118.28億120.67億123.09億
平均值264.96億421.11億981.26億123.09億
中位數227.55億233.24億981.26億123.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.92-1.33-0.130.400.67
營業收入263.32億195.58億247.39億324.70億376.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEG

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