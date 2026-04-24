鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估上修至0.98元，預估目標價為8.48元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.96元上修至0.98元，其中最高估值1.43元，最低估值0.65元，預估目標價為8.48元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.43(1.43)
|1.4
|1.56
|1.45
|最低值
|0.65(0.65)
|0.85
|0.9
|1.03
|平均值
|0.97(0.96)
|1.04
|1.16
|1.24
|中位數
|0.98(0.96)
|1.02
|1.09
|1.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|451.39億
|911.81億
|1,841.85億
|123.09億
|最低值
|115.96億
|118.28億
|120.67億
|123.09億
|平均值
|264.96億
|421.11億
|981.26億
|123.09億
|中位數
|227.55億
|233.24億
|981.26億
|123.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.92
|-1.33
|-0.13
|0.40
|0.67
|營業收入
|263.32億
|195.58億
|247.39億
|324.70億
|376.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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