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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報91.6美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間21日23:05股價下跌4.83美元，報91.60美元，跌幅5.01%，成交量728,403（股），盤中最高價96.50美元、最低價91.60美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 1 月：+16.57%
  • 近 3 月：+34.9%
  • 近 6 月：-18.32%
  • 今年以來：-40.53%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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