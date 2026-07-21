盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.42%，報293.65美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間21日22:32股價上漲15.11美元，報293.65美元，漲幅5.42%，成交量183,135（股），盤中最高價296.68美元、最低價287.74美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.44%
- 近 1 月：-16.54%
- 近 3 月：-5.61%
- 近 6 月：+28.86%
- 今年以來：+76.45%
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