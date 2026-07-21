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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為130.00元

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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.91元，其中最高估值2.19元，最低估值1.51元，預估目標價為130.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.19(2.19)3.354.564.77
最低值1.51(1.51)2.192.583.1
平均值1.9(1.89)2.693.33.66
中位數1.91(1.88)2.663.243.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.92億76.19億101.03億116.63億
最低值46.47億56.58億63.37億73.67億
平均值50.61億63.61億75.05億89.17億
中位數50.42億62.59億70.17億77.22億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.27-1.17-0.611.562.12
營業收入18.35億13.82億18.88億29.75億45.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

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Robinhood Markets Inc - Class A99.28-0.68%

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