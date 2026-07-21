鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為130.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.91元，其中最高估值2.19元，最低估值1.51元，預估目標價為130.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.19(2.19)
|3.35
|4.56
|4.77
|最低值
|1.51(1.51)
|2.19
|2.58
|3.1
|平均值
|1.9(1.89)
|2.69
|3.3
|3.66
|中位數
|1.91(1.88)
|2.66
|3.24
|3.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.92億
|76.19億
|101.03億
|116.63億
|最低值
|46.47億
|56.58億
|63.37億
|73.67億
|平均值
|50.61億
|63.61億
|75.05億
|89.17億
|中位數
|50.42億
|62.59億
|70.17億
|77.22億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|2.12
|營業收入
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
|45.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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