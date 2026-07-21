鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-21 18:31

特用化學材料廠崇舜 (7763-TW) 今 (21) 日證交所股票上市核准案，最快預計於今年底至明年初完成上市公開承銷與掛牌事宜。崇舜憑藉特殊胺類固化劑成功切入 AI 伺服器及高階科技硬體供應鏈，未來將全面加速高值化特用化學與高階電子材料的全球市場布局。

崇舜實收資本額為 6 億元，受惠於高值化、客製化與差異化之產品策略奏效，2025 年度合併營業收入達 10.23 億元，毛利率高達 41%，稅前淨利 2.81 億元，每股盈餘為 3.66 元。其中外銷比重高達 75.97%，顯示公司憑藉高技術壁壘產品擁有強大定價權，能有效抵禦傳統大宗化學品景氣波動並維持獲利韌性。

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崇舜成立於 1997 年，深耕高分子化學材料領域逾 30 年，核心技術聚焦於特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯與架橋劑等特用化學品，以及功能性塗料之研發、製造與銷售。公司目前已建構包含台灣台中營運總部、山東研發與生產基地及嘉興銷售服務據點之跨國營運架構。

崇舜生產之特殊胺類固化劑與特殊異氰酸酯，為聚氨酯與相關高分子材料提升強度、彈性、耐磨與耐候等性能的關鍵原料，廣泛應用於高階汽車、建築、工業設備、航空及高階電子等產業。其特殊胺類固化劑 HARTCURE 系列更是雙馬來酰亞胺樹脂的核心上游原料之一，能滿足下一世代高頻高速銅箔基板對耐熱性、尺寸穩定性、低吸水率及長期可靠度的需求。

隨著 AI 伺服器、超大型資料中心交換器、5G 基地台與高階車載電子對高速傳輸與散熱材料的需求呈爆發式增長，崇舜憑藉超高純度批次控制與分子結構設計能力，已成功切入全球高階科技硬體供應鏈。公司中長期將以高階電子材料、高性能聚氨酯材料與環境友善功能性塗料為三大核心增長主軸，推動營運持續成長。

為因應全球客戶對綠色化學與電子材料的需求，崇舜已規劃於彰濱化工區建置約 4,000 坪全新現代化生產基地，預計於 2029 年正式投產。新廠投產後將大幅擴充產能，解決目前產能飽和狀況，並深化與全球一級科技大廠的協同研發與供貨關係。

彰濱新廠亦將全面布局電子化學品、預聚體、熱塑性聚氨酯 TPU 及環境友善功能性塗料等尖端高毛利產品。這將推動崇舜產品線向高分子產業鏈中下游之高值化領域延伸，進一步推升整體毛利與獲利結構。

隨節能減碳意識抬頭與人工智慧崛起，崇舜除持續深耕高頻高速銅箔基板材料外，亦積極切入新能源、智慧穿戴設備與機器視覺等高階硬體零組件特化市場。公司計畫藉由上市提升知名度與留才，吸引海內外優秀人才並爭取更多 OEM 與 ODM 協同開發機會。

在環境友善功能性塗料領域，崇舜累積了豐富研發經驗，未來將持續朝向無溶劑、水性、耐候節能與高附加價值產品發展。公司計畫推動跨產業 ESG 環保與綠色材料應用，為全球客戶提供全面的綠色特化解決方案。