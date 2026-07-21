鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 20:10

隨著美國與伊朗的武裝衝突進入第 10 天，東協 (ASEAN) 各國外長於菲律賓馬尼拉舉行的第 59 屆部長級會議上發表聯合聲明，對中東局勢迅速惡化表示「嚴重關切」。

盧比歐到訪之際 東協外長會議警告美伊戰爭危害全球(圖:shutterstock)

聲明指出，持續的敵對行動嚴重破壞了調停者的努力，各國呼籲衝突雙方應保持「極度克制」，立即停止所有戰線的敵對行動，並重啟外交對話，以維護地區與全球的和平與繁榮。

‌



東協警告，這場衝突已波及全球貿易、能源市場及食品供應鏈。特別是針對全球最重要的海上樞紐之一——荷姆茲海峽，東協強調必須根據《聯合國海洋法公約》(UNCLOS) 維持航行自由與商船通行的連續性，並警告任何單方面限制措施都將對全球經濟造成深遠影響。

由於東南亞地區高度依賴進口能源，東協各國正研議加快啟動「東協石油安全協議」(APSA)，建立區域石油共享機制以應對潛在的供應中斷風險。

此次會議正值地緣政治動盪之際，美國國務卿魯比歐、中國外長王毅及俄羅斯外長拉夫羅夫均出席了在馬尼拉舉行的相關論壇，但目前不清楚盧比歐是否會與兩人會談。

除了中東危機，會議也討論了緬甸衝突及南海主權爭議。近期菲律賓海軍人員與中國海警在仁愛礁發生的暴力衝突，令區域緊張局勢更趨複雜。