盤後速報 - 昇陽(3266)次交易(22)日除息0.5元，參考價13.45元
鉅亨網新聞中心
昇陽(3266-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為13.45元，相較今日收盤價13.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|13.95
|0.5
|3.58%
|0.0
|2025/07/23
|15.45
|0.75
|4.85%
|0.0
|2024/07/24
|24.6
|0.75
|3.05%
|0.0
|2023/07/26
|13.95
|0.5
|3.58%
|0.0
|2020/07/09
|13.95
|0.5
|3.58%
|0.0
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