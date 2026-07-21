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盤後速報 - 昇陽(3266)次交易(22)日除息0.5元，參考價13.45元

鉅亨網新聞中心

昇陽(3266-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為13.45元，相較今日收盤價13.95元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 13.95 0.5 3.58% 0.0
2025/07/23 15.45 0.75 4.85% 0.0
2024/07/24 24.6 0.75 3.05% 0.0
2023/07/26 13.95 0.5 3.58% 0.0
2020/07/09 13.95 0.5 3.58% 0.0


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