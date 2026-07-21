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盤後速報 - 耀登(3138)次交易(22)日除息1.55元，參考價99.95元

鉅亨網新聞中心

耀登(3138-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.55元。

首日參考價為99.95元，相較今日收盤價101.50元，息值合計為1.55元，股息殖利率1.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 101.50 1.54628 1.52% 0.0
2025/06/24 83.6 2.55848 3.06% 0.0
2024/07/16 134.5 2.6 1.93% 0.0
2023/04/27 154.5 3.5 2.27% 0.0
2022/08/10 125.5 3.0 2.39% 0.0


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