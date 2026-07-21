盤後速報 - 耀登(3138)次交易(22)日除息1.55元，參考價99.95元
鉅亨網新聞中心
耀登(3138-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.55元。
首日參考價為99.95元，相較今日收盤價101.50元，息值合計為1.55元，股息殖利率1.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|101.50
|1.54628
|1.52%
|0.0
|2025/06/24
|83.6
|2.55848
|3.06%
|0.0
|2024/07/16
|134.5
|2.6
|1.93%
|0.0
|2023/04/27
|154.5
|3.5
|2.27%
|0.0
|2022/08/10
|125.5
|3.0
|2.39%
|0.0
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