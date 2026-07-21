盤後速報 - 三陽工業(2206)次交易(22)日除息3.06元，參考價60.84元
鉅亨網新聞中心
三陽工業(2206-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.06元。
首日參考價為60.84元，相較今日收盤價63.90元，息值合計為3.06元，股息殖利率4.79%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|63.90
|3.05826
|4.79%
|0.0
|2025/07/22
|64.0
|3.02781
|4.73%
|0.0
|2024/07/24
|78.2
|3.0
|3.84%
|0.0
|2023/07/25
|77.1
|1.8
|2.33%
|0.0
|2022/07/20
|36.7
|1.3002
|3.54%
|0.0
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