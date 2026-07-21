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盤後速報 - 三陽工業(2206)次交易(22)日除息3.06元，參考價60.84元

鉅亨網新聞中心

三陽工業(2206-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.06元。

首日參考價為60.84元，相較今日收盤價63.90元，息值合計為3.06元，股息殖利率4.79%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 63.90 3.05826 4.79% 0.0
2025/07/22 64.0 3.02781 4.73% 0.0
2024/07/24 78.2 3.0 3.84% 0.0
2023/07/25 77.1 1.8 2.33% 0.0
2022/07/20 36.7 1.3002 3.54% 0.0


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