盤後速報 - 群翊(6664)下週(7月28日)除息10.14元，預估參考價346.86元
鉅亨網新聞中心
群翊(6664-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.14元。
以今日(7月21日)收盤價357.00元計算，預估參考價為346.86元，息值合計為10.14元，股息殖利率2.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
群翊(6664-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為設備及其相關自動化產品。機台維修。其他。近5日股價下跌7.24%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|357.00
|10.1425
|2.84%
|0.0
|2025/07/25
|233.0
|9.9261
|4.26%
|0.0
|2024/07/25
|291.0
|7.8213
|2.69%
|0.0
|2023/07/24
|135.0
|6.8278
|5.06%
|0.0
|2022/07/28
|82.7
|4.9
|5.93%
|0.0
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