鉅亨速報

盤後速報 - 群翊(6664)下週(7月28日)除息10.14元，預估參考價346.86元

鉅亨網新聞中心

群翊(6664-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利10.14元。

以今日(7月21日)收盤價357.00元計算，預估參考價為346.86元，息值合計為10.14元，股息殖利率2.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

群翊(6664-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為設備及其相關自動化產品。機台維修。其他。近5日股價下跌7.24%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 357.00 10.1425 2.84% 0.0
2025/07/25 233.0 9.9261 4.26% 0.0
2024/07/25 291.0 7.8213 2.69% 0.0
2023/07/24 135.0 6.8278 5.06% 0.0
2022/07/28 82.7 4.9 5.93% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44232.87+4.20%
群翊357-0.56%

鉅亨贏指標

了解更多

#一瀉千里

偏弱
群翊

66.67%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
群翊

66.67%

勝率

#連續長上影

偏弱
群翊

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty