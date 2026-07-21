鉅亨速報

盤後速報 - 保勝光學(6517)下週(7月28日)除息1.5元，預估參考價72.7元

鉅亨網新聞中心

保勝光學(6517-TW)下週(7月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月21日)收盤價74.20元計算，預估參考價為72.7元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

保勝光學(6517-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡片、鏡頭之研發、製造及銷售。近5日股價上漲5.97%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/28 74.20 1.5 2.02% 0.0
2025/07/25 49.8 1.5 3.01% 0.0
2024/07/25 71.2 1.5 2.11% 0.0
2022/06/28 28.5 0.5 1.75% 0.0
2015/07/24 0.0 0.1791 0.0% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44232.87+4.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty