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松瑞藥(4167-TW)下週(7月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.8元，股票股利0.68元，合計股利1.48元。
以今日(7月21日)收盤價20.90元計算，預估參考價為18.82元，權息值合計為2.08元，股息殖利率3.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
松瑞藥(4167-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造業(原料藥產品及註冊針劑)。原料藥之中間體物。生物製藥技術服務。近5日股價下跌0.73%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/28
|20.90
|0.8046
|3.85%
|0.68
|2025/07/14
|19.0
|0.409
|2.15%
|0.0
|2024/07/12
|23.15
|0.0851
|0.37%
|0.0
|2023/07/06
|18.2
|0.1032
|0.57%
|0.0
|2021/09/02
|23.8
|0.133
|0.56%
|0.532
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