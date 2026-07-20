鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-20 16:30

中國 A 股三大指數 20 日（周一）收盤漲跌互見，中國國新 19 日晚間宣布，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超過人民幣（下同）500 億元增持央企股票。

上證綜指 20 日收盤漲 0.85%，報 3,796.28 點；深證成指跌 0.71%，報 13,610.23 點；創業板指漲 0.42%，報 3,443.1 點。

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滬深兩市成交總額為 2.7022 兆元，較前一交易日增加 473 億元。

據《第一財經》報導，中國誠通同步也宣布已完成近百億元增持，後續將繼續使用自有資金和股票回購增持再貸款大額增持國資央企和科技企業股票及 ETF，全力維護資本市場平穩運行。

除了「國家隊」，周末上市公司紛紛發布業績預增公告、增持回購公告，多家券商宣布回購股份，更多私募基金加入自購行列。

前述股票回購增持再貸款，正是 2024 年 9 月創設的兩大貨幣政策支持工具之一。兩年多來，監管機關持續持續加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，著力增強資本市場內在穩定性。

證監會將於近日召開證券基金機構和上市公司代表座談會，聽取參會人員對促進資本市場穩定健康發展的意見。回顧此前股市關鍵時期，證監會均有組織市場主體召開座談會的先例。此舉亦被認為是向市場釋放積極穩市信號的舉動。

剛剛過去的一周，A 股經歷劇烈震盪，特別是科技股跌勢突出。

對於本輪下跌原因，業界人士認為有內外兩重因素。外部看，韓股和美股負面影響持續傳導至 A 股，且中東局勢反覆，地緣風險持續輸入。

內部看，前期科技行情快速衝高，累積的獲利盤和「擔心被套」盤集中釋放，導致科技股回調明顯。

「A 股及海外科技股大幅調整，直接觸發因素在於海外交易端在去槓桿，A 股也間接跟隨。」國金證券首席策略官牟一凌說，韓國股市市場融資餘額明顯下降，期權市場隱含波動率快速下降，顯示槓桿資金撤離。

中金公司研究部國內策略首席分析師李求索也認為，海外市場波動的風險情緒傳染是 A 股回調的重要影響因素。

「這一輪 AI 板塊上漲並非韓國單一市場的獨立行情，屬於全球性行情，行情源頭在美國，韓國只是行情表現最為極致的市場，日本等全球多地相關板塊同步大幅走高，A 股也不例外。」業界人士稱。