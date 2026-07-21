一、盤勢分析

昨日（7/20）台股震盪收跌，加權指數下跌 0.52%，收 42,449.70 點，成交 10,173.93 億元。三大法人合計買超 5.01 億元，其中外資賣超 60.84 億元、投信買超 146.49 億元。集中與櫃買市場雙雙呈現無量下跌的觀望格局，盤面上軟板上游材料、設計 IP 等族群表現最為亮眼，MLCC 被動元件、石英元件則承壓修正。櫃買指數（OTC）終場下跌 2.62% 收在 368.53 點，尾盤見低接買盤防守半年線（120MA）。