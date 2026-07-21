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中國16至24歲勞動力失業率14.9% 連續3個月下降

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導

中國國家統計局 20 日（周一）公布 6 月分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生 16～24 歲勞動力失業率為 14.9%，較上月下降 0.7 個百分點。

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中國16至24歲勞動力失業率14.9%，連續3個月下降。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，全國城鎮不包含在校生 25～29 歲勞動力失業率為 7.1%，較上月下降 0.1 個百分點；全國城鎮不包含在校生 30～59 歲勞動力失業率為 4.0%，較上月下降 0.1 個百分點。


三個年齡段勞動力失業率均連續 3 個月下降。

國家統計局的數據顯示，上半年全國城鎮調查失業率平均值為 5.2%。6 月全國城鎮調查失業率為 5.0%，比上月下降 0.1 個百分點。

國家統計局人口和就業統計司司長肖寧表示，上半年全國城鎮調查失業率平均值為 5.2%，與上年同期相比持平。第二季失業率均值為 5.1%，比第一季下降 0.2 個百分點。

肖寧表示，今年以來在國內文旅消費活躍、新興服務業向好發展帶動下，以住宿餐飲、批發零售、交通運輸、資訊傳輸為代表的服務業就業保持增長，為就業穩定提供堅實支撐。

不過，肖寧也坦言，當前外部不確定因素依然較多，國內供強需弱矛盾仍較突出，部分領域用工需求偏弱，就業穩的基礎還需鞏固。
 


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