鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至4.01元，預估目標價為43.75元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.05元下修至4.01元，其中最高估值4.75元，最低估值1.96元，預估目標價為43.75元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值4.75(4.75)5.425.8
最低值1.96(1.96)3.055.09
平均值3.86(3.94)4.375.45
中位數4.01(4.05)4.335.45

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值256,663,000259,983,000268,611,520
最低值241,453,000224,496,000253,214,860
平均值248,656,550242,571,040260,913,190
中位數248,254,500240,497,820260,913,190

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,146,43729,007,42221,594,4257,091,299
營業收入
(單位：新台幣千元)		220,333,377221,009,028200,356,523138,068,607

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航41.2+0.00%
美元/台幣32.248-0.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
長榮航

60%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty