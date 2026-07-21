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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至10.92元，預估目標價為935元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至10.92元，其中最高估值13.36元，最低估值8.52元，預估目標價為935元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值13.36(13.36)38.6171.83
最低值8.52(8.52)17.1831.97
平均值10.58(10.45)24.0746.46
中位數10.92(10.22)21.541.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值56,055,00096,308,250154,184,780
最低值50,204,00063,954,00086,744,560
平均值53,746,83077,439,410112,620,320
中位數53,950,00075,129,500103,205,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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