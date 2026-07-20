鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-2.81元，預估目標價為265.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.34元下修至-2.81元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.87元，預估目標價為265.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.31(0.31)
|5.25
|10.5
|0.1
|最低值
|-5.87(-5.87)
|-13.13
|-8.98
|-9.69
|平均值
|-2.6(-2.49)
|-3.32
|-1.41
|-4.8
|中位數
|-2.81(-2.34)
|-2.72
|-4.82
|-4.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.86億
|180.15億
|388.58億
|488.14億
|最低值
|30.00億
|85.00億
|120.00億
|249.58億
|平均值
|33.75億
|116.25億
|219.67億
|368.86億
|中位數
|33.72億
|115.88億
|185.53億
|368.86億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.55
|1.53
|0.63
|0.51
|0.34
|營業收入
|48.33億
|74.61億
|93.48億
|1.18億
|5.30億
詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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