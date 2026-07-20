7家銀行攜手助攻記憶體供應鏈！彰銀、元大銀統籌凌航科技36億元聯貸案
鉅亨網記者張韶雯 台北
七家金融業攜手為台灣科技產業 AI 供應鏈「增能」，由彰化銀行 (2801-TW) 與元大銀行共同統籌主辦凌航科技（3135-TW）三年期新台幣 36 億元聯合授信案，已成功完成募集，今（20) 日正式完成簽約。
本次聯貸案資金用途係為充實中期營運暨購料週轉金所需，除由彰銀和元大銀共同統籌主辦，並在臺灣企銀、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行及合作金庫等共 7 家金融機構共同參與下，以新台幣 36 億元完成募集，充分顯示金融同業對凌航科技卓越的營運成效與未來發展潛力，給予高度的肯定與支持。
凌航科技主要從事 DRAM 及快閃記憶體產品的應用開發與銷售，董事長曾珍引領公司成為擁有強大研發能量與自有品牌的記憶體模組大廠；近年隨著全球科技產業供應鏈加速重組，以及國際市場對高階技術與創新產品需求持續攀升，凌航科技展現強勁的成長動能與優異市場應變能力。
為掌握全球競爭先機，籌措穩定且充足的購料週轉資金，已成為企業維持高效率生產與強化供應鏈韌性之關鍵。透過本次 36 億元資金挹注，凌航科技可望優化整體財務結構、有效降低綜合融資成本，並在原物料採購及前瞻技術研發策略上取得更大的彈性與核心競爭優勢，為下一階段的跨越式發展奠定堅實的資金基礎。
彰化銀行長期致力深耕產業金融，積極扶植具備國際競爭力與高成長潛力的本土優質企業，近年更積極推動 ESG、綠色金融理念。此次聯貸案的成功籌組，不僅展現與高科技前瞻企業深度合作之成果，更為台灣半導體供應鏈重組與升級注入關鍵活水。未來彰化銀行將持續攜手銀行團夥伴、企業客戶及台灣產業鏈，共同創造社會、產業、環境多贏的永續發展願景。
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