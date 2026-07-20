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盤後速報 - 力智(6719)次交易(21)日除息4.6元，參考價213.4元

鉅亨網新聞中心

力智(6719-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。

首日參考價為213.4元，相較今日收盤價218.00元，息值合計為4.6元，股息殖利率2.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 218.00 4.59834 2.11% 0.0
2025/07/17 206.5 1.69693 0.82% 0.0
2024/07/18 296.5 1.99216 0.67% 0.0
2023/07/04 298.0 9.96113 3.34% 0.0
2022/08/30 300.0 7.495 2.5% 0.0


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