盤後速報 - 力智(6719)次交易(21)日除息4.6元，參考價213.4元
鉅亨網新聞中心
力智(6719-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.6元。
首日參考價為213.4元，相較今日收盤價218.00元，息值合計為4.6元，股息殖利率2.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|218.00
|4.59834
|2.11%
|0.0
|2025/07/17
|206.5
|1.69693
|0.82%
|0.0
|2024/07/18
|296.5
|1.99216
|0.67%
|0.0
|2023/07/04
|298.0
|9.96113
|3.34%
|0.0
|2022/08/30
|300.0
|7.495
|2.5%
|0.0
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