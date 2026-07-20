盤後速報 - 安倉(5548)次交易(21)日除權息1.88元，參考價21.18元
鉅亨網新聞中心
安倉(5548-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.99元，股票股利0.89元，合計股利1.88元。
首日參考價為21.18元，相較今日收盤價24.05元，權息值合計為2.87元，股息殖利率4.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|24.05
|0.9885
|4.11%
|0.8896
|2025/07/22
|35.8
|1.4005
|3.91%
|0.2501
|2024/09/02
|39.5
|1.25
|3.16%
|0.25
|2023/06/29
|20.6
|1.25
|6.07%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 安倉(5548)下週(7月21日)除權息1.88元，預估參考價20.86元
- 安倉營造5月營收2.63億元改寫同期新高 月增38%
- 安倉6月營收2.08億元年增3.93% 1—6月達13.26億元
- 安倉:公告本公司董事長依董事會授權訂定除權息基準日暨調整配股配息率相關事宜
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇