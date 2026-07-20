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盤後速報 - 安倉(5548)次交易(21)日除權息1.88元，參考價21.18元

鉅亨網新聞中心

安倉(5548-TW)次交易(21)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.99元，股票股利0.89元，合計股利1.88元。

首日參考價為21.18元，相較今日收盤價24.05元，權息值合計為2.87元，股息殖利率4.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 24.05 0.9885 4.11% 0.8896
2025/07/22 35.8 1.4005 3.91% 0.2501
2024/09/02 39.5 1.25 3.16% 0.25
2023/06/29 20.6 1.25 6.07% 0.0


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