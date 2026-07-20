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盤後速報 - 永固-KY(5546)下週(7月27日)除息1元，預估參考價16.1元

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永固-KY(5546-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月20日)收盤價17.10元計算，預估參考價為16.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

永固-KY(5546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌商品混凝土。其他。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數下跌5.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/27 17.10 1.0 5.85% 0.0
2025/07/21 30.45 2.0 6.57% 0.0
2024/07/22 32.15 2.0 6.22% 0.0
2023/08/08 38.3 1.5 3.92% 0.0
2022/07/22 56.1 5.0 8.91% 0.0

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