盤後速報 - 永固-KY(5546)下週(7月27日)除息1元，預估參考價16.1元
鉅亨網新聞中心
永固-KY(5546-TW)下週(7月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月20日)收盤價17.10元計算，預估參考價為16.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率5.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
永固-KY(5546-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌商品混凝土。其他。近5日股價上漲4.7%，集中市場加權指數下跌5.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|17.10
|1.0
|5.85%
|0.0
|2025/07/21
|30.45
|2.0
|6.57%
|0.0
|2024/07/22
|32.15
|2.0
|6.22%
|0.0
|2023/08/08
|38.3
|1.5
|3.92%
|0.0
|2022/07/22
|56.1
|5.0
|8.91%
|0.0
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